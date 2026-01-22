ΠΑΟΚ - Μπέτις: Το πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη, Αδαμούθ
«Αδαμούθ-Τέμπη, διαφορετικό μέρος, ίδια τραγωδία». Αυτό αναφέρεται σε πανό οπαδών του ΠΑΟΚ στη θύρα 6 της Τούμπας. Φυσικά αναφέρονται στην τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023, όπου σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι και στην πρόσφατη τραγωδία στην Αδαμούθ, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους 45 άνθρωποι και αρκετοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι φίλοι του Δικεφάλου, λοιπόν, έχουν αναρτήσει πανό για τις δύο τραγωδίες και οι οπαδοί της Μπέτις που έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση στη θύρα 8 μοιράζουν συγχατηρήρια, μέσω των social media.
«Η Ελλάδα είναι αδελφή χώρα. Σήμερα στις κερκίδες του σταδίου της Τούμπας αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα του Αδαμούθ. Έζησαν παρόμοιο πόνο στα Τέμπη. Διαφορετικοί τόποι, ίδια τραγωδία», έγραψε ένας οπαδούς.
DETALLES 🎩@PAOK_FC GRACIAS 🙏#Adamuz pic.twitter.com/jsBSF0VBuT— SUSANA RBB (@DANDYSUE14) January 22, 2026
📍Toumba Stadium
Los aficionados del PAOK de Salónica se han acordado de Adamuz 💚 pic.twitter.com/kP0JLRosHZ— Termarlor (@Termarlor) January 22, 2026
Grecia es país hermano.— jfuentes_19 (@jfuentes_19) January 22, 2026
Hoy las gradas del Toumba Stadium (PAOK) hacen homenaje a las víctimas de Adamuz.
Ellos vivieron un dolor similar en Tempi.
Sitios diferentes
Misma tragedia.#RealBetis pic.twitter.com/PNUKIGU8Ep
