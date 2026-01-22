Οι αριθμοί του ΠΑΟΚ κόντρα σε συλλόγους από την Ισπανία, λίγο πριν τη σέντρα στο κρίσιμο ματς με την Μπέτις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε στοιχεία από την προϊστορία με ισπανικές ομάδες στην Τούμπα. Στο σπίτι του Δικεφάλου να θυμίσουμε ότι βρίσκεται και το τρόπαιο του Europa League, με αφορμή την αναμέτρηση κόντρα στη Μπέτις στις 19.45.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025/26. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με το background της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα αντιμετωπίσει την όγδοη διαφορετική ομάδα από την Ισπανία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλες οι μεταξύ τους αναμετρήσεις αφορούν το Κύπελλο UEFA και τη μετεξέλιξή του, το Europa League.

Η πρώτη του συνάντηση με ισπανική ομάδα ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η οποία είχε στη σύνθεσή της τον Γιόχαν Κρόιφ. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1975, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη (72’ Κούδας), ενώ στη ρεβάνς ηττήθηκε με 6-1.

Στις επόμενες δύο κληρώσεις με ομάδες από την Ισπανία αντιμετώπισε τη Σεβίλλη, τις σεζόν 1982-83 και 1990-91, από την οποία και αποκλείστηκε. Στην πρώτη τους συνάντηση υπήρξε νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-0 και ήττα στην Ισπανία με 4-0.

Τη σεζόν 1990-91 δεν σημειώθηκε γκολ στα 210 λεπτά των αναμετρήσεων και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Ισπανοί επικράτησαν με 4-3 στην Τούμπα.

Ακολούθησαν οι αναμετρήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης τη σεζόν 1997-98, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 5-2 στην Ισπανία και στη ρεβάνς υπήρξε το εντυπωσιακό 4-4.

Τη σεζόν 2010-11 ήρθε η πρώτη εμπειρία σε διαδικασία ομίλων, με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ. Οι αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν με μία νίκη για κάθε ομάδα: 1-0 στην Ισπανία για τη Βιγιαρεάλ και 1-0 στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Τη σεζόν 2020-21 ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με τη Γρανάδα και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες χωρίς γκολ.

Τη σεζόν 2024-25, και πάλι για τη League Phase του Europa League, στις 30 Ιανουαρίου 2025, ηττήθηκε με 2-0 στην Ισπανία από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Την τρέχουσα σεζόν έχει ήδη αντιμετωπίσει ισπανική ομάδα, αφού στις 2 Οκτωβρίου 2025 ηττήθηκε με 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Συνολικά, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 14 αγώνες απέναντι σε ομάδες από την Ισπανία, με απολογισμό 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. Από τις ισοπαλίες, οι τέσσερις είναι με σκορ 0-0 και μία με 4-4».