Το τρόπαιο του Europa League βρίσκεται στην Τούμπα για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις.

Το τρόπαιο του Europa League είναι αυτή την αγωνιστική της League Phase στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις. Η ΠΑΕ με ανάρτησή της γνωστοποίησε ότι το τρόπαιο βρίσκεται στο γήπεδο κάνοντας λόγο για μία... ξεχωριστή επίσκεψη.

Το τρόπαιο του UEFA Europa League είναι το βαρύτερο από όλα τα τρόπαια της UEFA, με βάρος 15 κιλά. Έχει ύψος 65 εκ., πλάτος 33 εκ. και βάθος 23 εκ.

Το τρόπαιο, ένα ασημένιο κύπελλο πάνω σε βάση από κίτρινο μάρμαρο, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το εργαστήριο Bertoni στο Μιλάνο. Ακριβώς πάνω από τη βάση, μια ομάδα παικτών φαίνεται να διεκδικεί την μπάλα. Στην πραγματικότητα, όμως, στηρίζουν το οκταγωνικό «κύπελλο», πάνω στο οποίο είναι χαραγμένο το έμβλημα της UEFA.

Το αυθεντικό τρόπαιο παραμένει πάντοτε στην κατοχή της UEFA, ενώ στον νικητή σύλλογο απονέμεται ένα αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος. Κάθε σύλλογος που κατακτά το τρόπαιο τρεις συνεχόμενες φορές ή πέντε φορές συνολικά λαμβάνει ειδική διάκριση και στη συνέχεια ξεκινά νέο κύκλο από το μηδέν. Αυτό συνέβη τη σεζόν 2015/16, όταν η Σεβίλλη πληρούσε και τα δύο κριτήρια, κατακτώντας τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο της και τον πέμπτο συνολικά.

Πότε διεξάγονται οι αγώνες των playoff της νοκ άουτ φάσης

Οι αναμετρήσεις διεξάγονται σε δύο αγώνες και, κατά κανόνα, η ομάδα που είναι στους ισχυρούς θα δώσει τον επαναληπτικό αγώνα στην έδρα της.

Πρώτοι αγώνες: 19 Φεβρουαρίου 2026

Επαναληπτικοί αγώνες: 26 Φεβρουαρίου 2026

Ωστόσο, η διοίκηση της UEFA αποφασίζει τις ημερομηνίες των αγώνων και τυχόν αλλαγές έδρας σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σύμφωνα με τις Αρχές που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Διασυλλογικών Διοργανώσεων της UEFA για συγκρούσεις σταδίων και πόλεων. Η UEFA θα επιβεβαιώσει το τελικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και των ωρών έναρξης των αγώνων, αφού πραγματοποιηθεί η κλήρωση.

Οι οκτώ σύλλογοι που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», για την οποία η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Νοκ άουτ φάση Europa League

Play-off νοκ άουτ φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Κληρώσεις φάσης των 16, προημιτελικών και ημιτελικών: 27 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των 16: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)