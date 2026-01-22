ΠΑΟΚ και Μπέτις θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανίας

Σε μία πολύ συγκινητική κίνηση θα προχωρήσουν ο ΠΑΟΚ με τη Μπέτις πριν την έναρξη του μεταξύ τους αγώνα στη Τούμπα σήμερα το απόγευμα.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σήμερα το απόγευμα (22/01, 19:45) στη Θεσσαλονίκη τη Μπέτις, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα από την Ανδαλουσία θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, λίγα 24ώρα μετά από το σιδηροδρομικό ατύχημα που έγινε στην περιοχή τη περασμένη Κυριακή (18/01) και στέρησε τη ζωή από 43 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν ακόμη 45 αγνοούμενοι και πάνω από 150 τραυματίες (πολλοί εξ΄αυτών σε κρίσιμη κατάσταση).

Λόγω αυτού του εξαιρετικά δυσάρεστου γεγονότος που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο, η Μπέτις υπέβαλε αίτημα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων, πριν από τη σέντρα του αγώνα, το οποίο έγινε δεκτό τόσο από την UEFA, όσο και από τον ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε ο ίδιος ο δικέφαλος του βορρά σε σχετική του ανακοίνωση.

Αναλυτικα η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Μετά από αίτημα της Ρεάλ Μπέτις, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχτηκε άμεσα και τη σχετική απόφαση της UEFA, πριν τη σέντρα του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της.