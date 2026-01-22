Δεν θα πάρει έξτρα εισιτήρια ο Παναθηναϊκός: Ο λόγος που αρνήθηκαν Φερεντσβάρος και αστυνομία

Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκτός γηπέδου σήμερα, μετά την άρνηση της Φερεντσβάρος και της ουγγρικής αστυνομίας. Αποστολή στην Ουγγαρία Νίκος Αθανασίου.

Από την πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες των αγώνων του Europa League, τα πιο προσιτά ταξίδια για τους φίλους του Παναθηναϊκού ήταν αυτό με τη Φέγενορντ και αυτό με τη Φερεντσβάρος. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η ζήτηση για το ματς της Βουδαπέστης, σήμερα το βράδυ, να είναι τεράστια και να υπερκαλύπτει τα εισιτήρια που δικαιούται το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» κατέβαλαν προσπάθειες για την εξασφάλιση περισσότερων, ωστόσο αυτές απέβησαν άκαρπες. Τόσο οι άνθρωποι της Φερεντσβάρος όσο και οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού πως στο γήπεδο δεν υπάρχει ασφαλής χώρος φιλοξενίας των «πράσινων», πέραν από το 5% που δίνεται ως ποσοστό σε όλες τις φιλοξενούμενες ομάδες και τοποθετείται σε συγκεκριμένη θύρα.

Επιπλέον, όπως ενημέρωσαν από τον Παναθηναϊκό, σε όλες τις θύρες του γηπέδου, πλην εκείνης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας και αυτής των VIP, απαιτείται βιομετρικό αποτύπωμα, το οποίο αναγνωρίζει μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Φερεντσβάρος. Κατόπιν αυτών, και η UEFA ήταν αρνητική στο αίτημα του «τριφυλλιού» για επιπλέον εισιτήρια.