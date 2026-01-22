Ο Μπενίτεθ αλλάζει το σύστημα κόντρα στην Φερεντσβάρος

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να έχει αποφασίσει να αλλάξει και πάλι τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Φερεντσβάρος.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (22:00-Cosmote Sport 4/ANT 1-live από Gazzetta) την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Το παιχνίδι αναμένεται να λάβει χώρα σε... αρκτικές συνθήκες, αφού η θερμοκρασία την ώρα του αγώνα θα είναι στους -5 βαθμούς κελσίου.

Στο πλευρό τους οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν την συμπαράσταση 1.400 οπαδών τους ενώ στην Βουδαπέστη βρίσκονται ακόμη περίπου 600 άτομα που προσπαθούν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορούσε να υπολογίζει στους τραυματίες Τζούρισιτς και Ντέσερς ενώ άφησε εκτός από επιλογή του τον Μλαντένοβιτς. Ο Ισπανός τεχνικός μέτρησε και μία προσθήκη, αφού ο Κάτρης μπορεί να επέστρεψε τώρα από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, όμως έγινε διαθέσιμος άμεσα στην Ευρώπη μέσω της λίστας Β', της οποίας πληρούσε τα κριτήρια.

Η αλλαγή συστήματος και η δυάδα έκπληξη

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να έχει αποφασίσει να αλλάξει και πάλι το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει ενόψει του αποψινού αγώνα αφήνοντας το πιο συνηθισμένο του 4-3-3 και πηγαίνοντας σ' ένα 3-4-2-1. Ο 65χρονος τεχνικός έχει επαναλάβει κι άλλες φορές πως μία καλή ομάδα πρέπει να μπορεί να παίξει με διαφορετικά συστήματα κρατώντας την ίδια κεντρική ιδέα στο παιχνίδι της.

Εκείνος αναμένεται να διατηρήσει τον Λαφόν κάτω από την εστία. Οι τρεις στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά αφήνοντας στον πάγκο τον Κάτρη και πηγαίνοντας με τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του, αλλά κι αυτούς που έχει πιο πολύ καιρό μαζί του σε σχέση με τον νεαρό Έλληνα στόπερ, που βρίσκεται στην ομάδα μόλις λίγες μέρες, μετά την επιστροφή από την Λιβαδειά.

Στην μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Σιώπης θα είναι το δίδυμο ενώ στις θέσεις των φουλ μπακ θα βρεθούν στα δεξιά ο Καλάμπαρια και στα αριστερά ο Κυριακόπουλος, στην επανεμφάνισή του στην αρχική ενδεκάδα του «τριφυλλιού» έπειτα από 2,5 μήνες κι εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα όπου και τραυματίστηκε.

Μπροστά τους στις θέσεις των δύο παικτών πίσω από τον φορ είναι πιθανό να δούμε ένα δίδυμο-έκπληξη. Η παρουσία του Μπακασέτα στην θέση αυτή είναι η αναμενόμενη, όχι όμως και του Ρενάτο Σάντσες, που φαίνεται αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να είναι ο «διόσκουρός» του.

Αν συμβεί αυτό θα δούμε και πάλι τον Πορτογάλο μέσο σε ενδεκάδα του Παναθηναϊκού έπειτα από τρεις μήνες και το εκτός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Πάντως στην διεκδίκηση μίας εκ των δύο θέσεων αυτών βρίσκεται και ο Πελίστρι.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι.