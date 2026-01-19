Πολύ κρύο θα βρει στην Βουδαπέστη ο Παναθηναϊκός καθώς ο αγώνας της Πέμπτης με την Φερεντσβάρος αναμένεται να διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν στους -5 βαθμούς Κελσίου.

Ο Παναθηναϊκός μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ για την Super League σκέφτεται μόνο το παιχνίδι της Πέμπτης με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» είναι στην 15η θέση με 10 βαθμούς και αν καταφέρουν να κερδίσουν μένουν «ζωντανοί» ακόμα και για την οκτάδα, ενώ εξασφαλίζουν την είσοδο στους 24.

Ένα ματς που θα διεξαχθεί σε συνθήκες που η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, καθώς το κρύο θα είναι κάτι παραπάνω από τσουχτερό. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και από τις ιστοσελίδες που ασχολούνται με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Πέμπτη στην Βουδαπέστη στις 8 το βράδυ (ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 τοπική ώρα - 10 ώρα Ελλάδας) το θερμόμετρο θα δείχνει -5, μπορεί και λίγο πιο κάτω.

Τσουχτερό κρύο που σίγουρα δεν είναι κάτι που έχουν συνηθίσει όχι μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και ο κόσμος του, που παρά τα άσχημα αποτελέσματα θα βρεθεί μαζικά στην Βουδαπέστη. Υπολογίζεται πως θα είναι πάνω από 2.000 φίλοι του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν δίπλα στον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του.