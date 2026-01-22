Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Το ευρωπαϊκό του κοστούμι είναι έτοιμος να φορέσει ξανά ο Παναθηναϊκός, για πρώτη φορά μέσα στο 2026, καθώς η δράση στο Europa League επιστρέφει απόψε (22/1) με σπουδαία παιχνίδια στο πρόγραμμα τηλεόρασης.
Οι «πράσινοι» έχουν μια αρκετά δύσκολη αποστολή μπροστά τους, καθώς αγωνίζονται στην παγωμένη έδρα της Φερεντσβάρος, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης και την ευρωπαϊκή συνέχεια.
Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο και από το Cosmote Sport 4.
