Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ και της Μπέτις αποθέωσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον κόσμο του Δικεφάλου και τόνισε ότι η ισπανική ομάδα θα έχει δύσκολο έργο.

Ο Χοσέ Κάνιας ήταν μέλος μίας σπουδαίας ομάδας του ΠΑΟΚ. Από το 2016 έως το 2019 ο 38χρονος πλέον Ισπανός κατέκτησε με τον Δικέφαλο τρία Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Τα δύο Κύπελλα και το πρωτάθλημα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο.

Ο Ισπανός χαφ μίλησε στην εκπομπή του Mixta Zona στην πατρίδα του και αποθέωσε τον Ρουμάνο τεχνικό, τόνισε ότι η Μπέτις είναι ουσιαστικά το φαβορί, αλλά την περιμένει πολύ δύσκολη αποστολή σε ένα γήπεδο, που η ατμόσφαιρα, όπως τη χαρακτήρισε, είναι κτηνώδης.

Ο Κάνιας, ο οποίος ανδρώθηκε στην Ακαδημία της Μπέτις κι έπαιξε 72 ματς, πήγε στη Σουόνσι και την Εσπανιόλ πριν έρθει στην Ελλάδα. Για την πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ σχολίασε:

«Ήμουν διακοπές στην Ισπανία και μου λέει ο ατζέντης μου "έχω κάτι για σένα". Στην Ισπανία του λέω; "Όχι, θες να πας στην Ελλάδα;". Νόμιζα ότι είναι αστείο. "Ο ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης θέλει χαφ και είναι εκεί και ο Κρέσπο". Λέω θα το σκεφτώ. "Μην το υπεραναλύσεις. Δεν είσαι ο μόνος στόχος. Έχουν τρεις 4 επιλογές και είσαι πιο μπροστά, αλλά μπορεί να χάσεις την ευκαιρία σου". Ο Φλόρες δεν με ήθελε στη Μπέτις κι έτσι πήγα στον ΠΑΟΚ. Δεν είχα ιδέα τι ομάδα ήταν.

Είδα με τη σύζυγό μου ορισμένα βίντεο να δω για την ομάδα και λέω "που έχω μπλέξει φίλε;" Είναι τρελό έτσι δεν είναι; Η φωτοβολίδα ήταν παντού. Εχθρικό περιβάλλον, πήγα και υπέγραψα για τρία χρόνια. Λέω Θεέ μου. Αυτό που αρχικά έμοιαζε τρελό, πού πάω να μπλέξω, ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές της καριέρας μου. Είναι από τους σπουδαίους συλλόγους στην Ελλάδα.

Ο Κρέσπο ήταν ήδη εκεί. Ήταν αθλητικός διευθυντής ο διαιτητής Λιούμπος Μίχελ στον ΠΑΟΚ. Πήρε 8-9 παίκτες με εμπειρία. Ο Τζάλμα Κάμπος από την Πόρτο, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα από τη Ρουμανία, ο Σάχοφ από την Ουκρανία. Είχαν εμπειρία οι παίκτες που ήρθαν, ώστε να πετύχουν κάτι σημαντικό.

Μου είπαν εδώ πρέπει να κερδίσεις τα πάντα. Δεν υπήρχε το πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια. Πήρα την πρώτη χρονιά το Κύπελλο εκεί. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τον Άρη και όταν κερδίσαμε το Κύπελλο ήταν τρέλα. Δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο στην καριέρα μου. Ηταν το πρώτο τρόπαιο στην καριέρα μου.

Υπάρχει ο Λευκός Πύργος εκεί. Μας πήρε χρόνο από το αεροδρόμιο για να πάμε εκεί να πανηγυρίσουμε. Τρεις ώρες νομίζω. Δεν μπορείς καν να το φανταστείς. Πηγαίναμε με το λεωφορείο και βλέπαμε μόνο κεφάλια. Δεν υπερβάλλω. Για ένα χιλιόμετρο μόνο κεφάλια. Ήταν φανταστικός ο πρώτος χρόνος. Σοκαριστικά όσα έζησα. Κάθε χρονιά μετά ήταν όλο και καλύτερη».

Για την ατμόσφαιρα σχολίασε: «Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα είναι... κτηνώδης. Εχθρική για τον αντίπαλο. Καυτή. Οι άνθρωποι ζουν για το ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα είναι πιο τρελοί. Είναι μέρος της ζωής η τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα είναι εύκολο το ματς για τη Μπέτις.

Ιδιαίτερα με τον Ολυμπιακό, επειδή είχε ηγεμονία δεν χάσαμε κανένα ματς εντός. Το πάθος του κόσμου σε συνεπαίρνει. Είναι πιεστικοί και για μας και τον αντίπαλο. Είναι ένα θερμό περιβάλλον που στηρίζει πολύ την ομάδα όταν πάει καλά. Ειδικά τώρα που είναι πρώτη. Θα κουβαλήσει ο κόσμος την ομάδα και η Μπέτις θα βρει δυσκολίες. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη Μπέτις».

Για τον Λουτσέσκου είπε: «Γνωρίζω τον Λουτσέσκου, είναι πολύ μεθοδικός, έχει ξεκάθαρες ιδέες και ξέρει τι κάνει. Κερδίσαμε μαζί δύο κύπελλα κι ένα πρωτάθλημα. Είχαμε περισσότερη ελευθερία, αλλά αμυντικά οι ομάδες του είναι τακτοποιημένες. Είναι φαινόμενο, είναι φαινόμενο. Ξέρει να διαχειρίζεται την πίεση. Ξέρει τα αδύνατα σημεία της αντίπαλης ομάδας. Θα σε σκοτώσει με την πίεση. Όπου κι αν πας. Κάνει πολύ δουλειά όσο ήμουν μαζί με εκτιμούσε πολύ».

Για το στυλ του ΠΑΟΚ: «Εχει μονάδες που μπορούν να σε βλάψουν. Η Μπέτις θα είναι κυρίαρχη σε διάφορες πτυχές του αγώνα, αλλά στις μεταβάσεις είναι πολύ επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ. Ξέρει τι κάνει, ξέρει τι παίζει και τα πάει καλά στο πρωτάθλημα. Ο Κωνσταντέλιας είναι τεχνίτης, έχει τον Τάισον που διανύει δεύτερη νεότητα, τον Ζίβκοβιτς. Έχει Μαντί Καμαρά, Μεϊτέ. Ο φορ σημειώνει γκολ. Θα είναι ωραίο παιχνίδι, τρέφω πολλή συμπάθεια για τον ΠΑΟΚ, έχω μεγάλη αγάπη. Μου έδωσε πολλές χαρές. Η ομάδα της ζωή μου είναι η Μπέτις ελπίζω να νικήσει, αλλά θα ήθελα και λίγο ισοπαλία».



