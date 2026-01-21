Ο Ντάβιντ Γκροφ της Φερεντβάρος μίλησε για το ματς με τον Παναθηναϊκό και τις αναμνήσεις του όταν τον αντιμετώπισε με τον Λεβαδειακό.

Ο Ντάβιντ Γκροφ εκπροσώπησε τους παίκτες της Φερεντσβάρος στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο 36χρονος (17/4/89) Ούγγρος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Λεβαδειακού και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του, στις αλλαγές που έκανε το τριφύλλι με κυριότερη αυτή του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γκροφ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις 25/8/24, όταν το τριφύλλι επικράτησε δύσκολα 1-0 στις καθυστερήσεις με γκολ του Σπόραρ. Ξεκίνησε, λοιπόν, τις δηλώσεις του αναφερόμενος σε μια ανάμνηση από παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό:

«Ήταν ένα κλειστό ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή και τελικά νίκησε. Διαθέτουν τεχνικά πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ωστόσο από τότε έχουν περάσει πολλές αλλαγές. Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο τρίτος τους προπονητής από τότε.

Υπάρχουν μερικοί παίκτες που θυμάμαι, όμως κι αυτοί έχουν αλλάξει. Το προπονητικό μας καμπ πήγε εξαιρετικά, καταφέραμε να χτίσουμε τη συνοχή της ομάδας και δώσαμε τρία καλά φιλικά, όμως δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτά. Η ομάδα βρίσκεται σε όλο και καλύτερη κατάσταση και ελπίζω αυτό να φανεί αύριο.

Είναι καλό να βρίσκεσαι σε αγωνιστικό ρυθμό. Εκείνοι ίσως είναι πιο κουρασμένοι, καθώς έπαιξαν επίσημο παιχνίδι πριν από λίγες ημέρες. Θεωρώ πως εμείς θα είμαστε πιο φρέσκοι. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα, είμαστε η Φερεντσβάρος, παίζουμε για τη νίκη στη Groupama Arena».