Οι δηλώσεις του τεχνικού της Φερεντσβάρος Ρόμπι Κιν για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός της Φερεντσβάρος Ρόμπι Κιν στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στην παρουσία του πολύπειρου Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και στην απώλεια του Βάργκα, ο οποίος παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ και του Τοθ, που πουλήθηκε στη Μπόρνμουθ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόμπι Κιν, ο οποίος προανήγγειλε αλλαγές τόσο σε πρόσωπα, όσο και σε τακτική:

«Ο προπονητής του αντιπάλου είναι ένας πραγματικά έμπειρος τεχνικός. Σε σύγκριση μαζί του, εγώ μόλις ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα.

Θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Θα μας λείψουν τα γκολ του Βάργκα Μπάρναμπας, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως και ο Άλεξ. Τον Ιανουάριο έχασα δύο βασικούς παίκτες, μάλιστα Ούγγρους, κάτι που είναι δύσκολο και λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς. Ο Άλεξ Τοθ, πριν από έναν χρόνο, λίγο έλειψε να καταλήξει στη δεύτερη ομάδα. Εγώ είδα κάτι σε εκείνον και βελτιωνόταν συνεχώς. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Θα μας λείψει πολύ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να προσαρμοζόμαστε.

Σίγουρα θα κάνουμε αλλαγές, ακόμη και σε τακτικό επίπεδο, για το αυριανό παιχνίδι, καθώς χάσαμε δύο κομβικούς παίκτες. Παρ’ όλα αυτά, αυτό αποτελεί ευκαιρία για τους υπόλοιπους στη συγκεκριμένη θέση να δείξουν την αξία τους. Περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι εξαιρετικός και διαθέτει έναν έμπειρο προπονητή στον πάγκο, όμως εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας.

Σε ό,τι αφορά τις ισορροπίες, οι δύο ομάδες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ίσως μάλιστα να έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες. Ένα πράγμα μετράει: να νικήσουμε. Ωστόσο, κανείς δεν βρίσκεται τυχαία σε τόσο υψηλό επίπεδο στο UEFA Europa League».

