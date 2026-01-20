Η Φρεντσβάρος ολοκλήρωσε και τυπικά την πώληση του 20χρονου μέσου, Αλεξ Τοθ, στη Μπόρνμουθ, η οποία τον ανακοίνωσε για το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρώτα έχασε το μεγάλο της «κανόνι», Μπαρνάμπας Βάργκα, από την ΑΕΚ και συνέχεια παίρνει ο Άλεξ Τοθ. Ο 20χρονος μέσος, ένα από τα βασικά γρανάζια στη μεσαία γραμμή της Φερεντσβάρος, δεν θα βρίσκεται στην αποστολή των Ούγγρων για τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Europa League.

Ο νεαρός μέσος άλλωστε εδώ και καιρό αποτελούσε διακαή πόθο της Μπόρνμουθ για ενίσχυση στον άξονα, με τις δυο πλευρές να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία τις τελευταίες ημέρες.

Τελικά η μεταγραφή του Τοθ επισημοποιήθηκε περίπου ένα 48ωρο πριν από την αναμέτρηση της Φερεντσβάρος απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον 20χρονο να ταξιδεύει στην Αγγλία και να ανακοινώνεται με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

Όπως αναφέρουν πάντως στην Αγγλία οι Ούγγροι γέμισαν τα ταμεία τους, αφού οι Cherries έδωσαν ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν. Τη φετινή περίοδο ο Τοθ είχε προλάβει να καταγράψει 25 συμμετοχές συνολικά με τη Φερεντσβάρος, πέντε εκ των οποίων σημειώθηκαν στο Europa League όπου έβγαλε και μια ασίστ.