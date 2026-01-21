LIVE Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Μπέτις
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα.
Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ για τον σημαντικό αγώνα με την Μπέτις την Πέμπτη (22/01-19:45) για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa Leauge. Θα μιλήσει ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής από την πλευρά των ποδοσφαιριστών.
@Photo credits: INTIME, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
