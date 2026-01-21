Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την «παγωμένη» Βουδαπέστη με στόχο το διπλό

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ταξίδι του για την Βουδαπέστη με στόχο το διπλό που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για την 8αδα. Αποστολή στην Βουδαπέστη: Νίκος Αθανασίου

Το ταξίδι του για την Βουδαπέστη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με στόχο να νίκησει την Φερεντσβάρος (22/01-22:00) στην 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και να συνεχίσει μέχρι την τελευταία να παλεύει για την είσοδό του στην οκτάδα.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους το άσχημο αποτέλεσμα του αγώνα με την ΑΕΚ και να κάνουν μία νέα αρχή, με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα ο σύλλογος αυτός, κάνοντας ένα ευρωπαϊκό διπλό.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο μετά τις 9 το πρωί. Σ' αυτή βρέθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Γιώργος Κάτρης, παρ' ότι επέστρεψε πριν λίγες μέρες στην ομάδα, αφού υπήρχε δυνατότητα ένταξής του στην λίστα Β' χωρίς να χρειαστεί αλλαγή.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τζούρισιτς και Ντέσερς, αλλά και ο Μλαντένοβιτς για ένα ακόμα παιχνίδι.

☘️ H αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Ουγγαρία, μια μέρα πριν τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος! pic.twitter.com/qlP1RZNlBQ January 21, 2026

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Φερεντσβάρος

Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος

Οι παίκτες έβγαλαν φωτογραφίες με κάποιους φιλάθλους που βρέθηκαν εκεί και υπέγραψαν μερικά αυτόγραφα.