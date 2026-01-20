Η Φερεντσβάρος ανακοίνωσε τον πρώτο σκόρερ της Τσέλιε

Η Φερεντσβάρος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Φράνκο Κοβάσεβιτς από την Τσέλιε, ο οποίος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League.

Ο 26χρονος επιθετικός είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον σλοβενικό Τύπο να τον συνδέει, μεταξύ άλλων, με τη Σέλτικ, τη Λέγκια Βαρσοβίας, αλλά και την Ούιπεστ. Τελικά, ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φερεντσβάρος, η οποία τον έπεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Eτσι, θα γίνει ο διάδοχος του Βάργκα στη γραμμή κρούσης του συλλόγου.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Κοβάσεβιτς κατέγραψε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Τσέλιε, σημειώνοντας 25 γκολ, επίδοση που τον καθιστά έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της σεζόν. Μάλιστα, είχε πετύχει και χατ-τρικ στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Conference League.

Το κόστος της μεταγραφής άγγιξε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ρεκόρ πώλησης στην ιστορία του συλλόγου, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Ο Κοβάσεβιτς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα δύο επόμενα ματς της League Phase του Europa League, ενώ υπενθυμίζουμε ότι η Τσέλιε είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Conference.