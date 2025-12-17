Τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φερεντσβάρος

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως άνοιξαν τα αιτήματα για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Φερεντσβάρος.

Η ώρα για το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League πλησιάζει κι έτσι οι «πράσινοι» ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους πως άνοιξαν τα αιτήματα για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της ομάδας με την Φερεντσβάρος, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 του Γενάρη.

Οι τιμές τους ξεκινούν από τα 17 ευρώ ενώ υπάρχουν και 1st class που κοστίζουν 43. Τα αιτήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 22 του Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στο [email protected].

Για κάθε άτομο θα πρέπει να αποσταλούν τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά:

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ – ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης, θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε επιπλέον τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας σας καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Το διάστημα υποβολής αιτημάτων είναι έως και τη Δευτέρα 22/12. Για τα αιτήματα που θα εγκριθούν, θα ακολουθήσει επικοινωνία από το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το κόστος του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 17€ για την κερκίδα των φιλοξενούμενων και 43€ τα 1st class».