Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο Μύθου ισοφαρίζει στο 90' (vid)
Απίστευτο φινάλε στο ματς της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν στο 90' το 3-3 με τον Μύθου.
Παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα αυτό της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να καταφέρνουν στο 90' να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα ο Καμαρά με σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Ντεσπόντοφ έκανε νέο γέμισμα, ο Κωνσταντέλιας τσίμπησε την μπάλα στον Μύθου που δεν είχε πρόβλημα να ισοφαρίσει. Το γκολ αυτό ελέγχθηκε για άουτ στο ξεκίνημα της φάσης, δεν υπήρξε παράβαση και έτσι έγινε το 3-3.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.