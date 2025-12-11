Απίστευτο φινάλε στο ματς της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν στο 90' το 3-3 με τον Μύθου.

Παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα αυτό της Λουντογκόρετς με τον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να καταφέρνουν στο 90' να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα ο Καμαρά με σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Ντεσπόντοφ έκανε νέο γέμισμα, ο Κωνσταντέλιας τσίμπησε την μπάλα στον Μύθου που δεν είχε πρόβλημα να ισοφαρίσει. Το γκολ αυτό ελέγχθηκε για άουτ στο ξεκίνημα της φάσης, δεν υπήρξε παράβαση και έτσι έγινε το 3-3.