Παναθηναϊκός- ΠΑΟΚ 1-3: Έφυγε με το «διπλό» ο Δικέφαλος του Βορρά και μένει κορυφή
Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, έφυγε με το «διπλό» από την Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό και παρέμεινε στην κορυφή της Α’ Εθνικής Γυναικών. Στο 22’ η Αντρέφσκα, με κεφαλιά από κοντά, άνοιξε το σκορ, ενώ στο 33’ η Γκατσάνιτσα ευστόχησε από τα 11 βήματα και διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων.
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 47', με την Μπράντιτς να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ και να μειώνει σε 1-2 στο 47’. Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στο 74’ η 17χρονη Αργυρίου, με μια ασύλληπτη έμπνευση που έβαλε τη σφραγίδα της στο ματς και «κλείδωσε» τη νίκη.
11η αγωνιστική
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ (1-3)
- ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ (14/12, 00:00, 0-3 α.α.)
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΡΕΑ (14/12, 11:15)
- Ο.Φ.Η. - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ (14/12, 13:00)
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (14/12, 15:00)
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (14/12, 15:00)
- ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 (14/12, 15:00)
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ – 31
- ΑΕΚ – 28
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 25
- Ο.Φ.Η. – 20
- ΡΕΑ – 19
- ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 19
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 17
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 14
- ΚΗΦΙΣΙΑ – 10
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 9
- ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 6
- ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – 4
- ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 4
- ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – 0
Επόμενη αγωνιστική:
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ (20/12, 13:45)
- ΡΕΑ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ (21/12, 00:00)
- ΚΗΦΙΣΙΑ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (21/12, 00:00)
- ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC (21/12, 00:00)
- ΠΑΟΚ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (21/12, 00:00)
- ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 (21/12, 00:00)
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - Ο.Φ.Η. (21/12, 00:00)
