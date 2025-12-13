Το νικηφόρο σερί του επέκτεινε ο ΠΑΟΚ, που έφυγε με το «διπλό» κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-3) και συνεχίζει να να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, έφυγε με το «διπλό» από την Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό και παρέμεινε στην κορυφή της Α’ Εθνικής Γυναικών. Στο 22’ η Αντρέφσκα, με κεφαλιά από κοντά, άνοιξε το σκορ, ενώ στο 33’ η Γκατσάνιτσα ευστόχησε από τα 11 βήματα και διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στο 47', με την Μπράντιτς να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας του ΠΑΟΚ και να μειώνει σε 1-2 στο 47’. Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε στο 74’ η 17χρονη Αργυρίου, με μια ασύλληπτη έμπνευση που έβαλε τη σφραγίδα της στο ματς και «κλείδωσε» τη νίκη.

11η αγωνιστική

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ (1-3)

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ (14/12, 00:00, 0-3 α.α.)

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΡΕΑ (14/12, 11:15)

Ο.Φ.Η. - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ (14/12, 13:00)

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (14/12, 15:00)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (14/12, 15:00)

ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 (14/12, 15:00)

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ – 31 ΑΕΚ – 28 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – 25 Ο.Φ.Η. – 20 ΡΕΑ – 19 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – 19 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ – 17 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC – 14 ΚΗΦΙΣΙΑ – 10 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 9 ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ – 6 ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 – 4 ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 – 4 ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – 0

Επόμενη αγωνιστική: