Ο Μαντί Καμαρά συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα ελληνικά ευρωπαϊκά γήπεδα, πλέον ως ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο Μαντί Καμαρά έγραψε ιστορία στο Ράζγκραντ, αλλά έφυγε με την αίσθηση ότι θα μπορούσε να γίνει ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Ο Αφρικανός χαφ του ΠΑΟΚ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, καταγράφοντας την 84η συμμετοχή του σε Κύπελλα Ευρώπης με ελληνική ομάδα, φτάνοντας σε μια επίδοση που κανένας άλλος ξένος ποδοσφαιριστής δεν έχει πετύχει.

Με 61 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και 23 με τον ΠΑΟΚ, ο Καμαρά –σύμφωνα με το soccerbase– ξεπέρασε τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς (83) και ανέβηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ωστόσο, στο δραματικό φινάλε του αγώνα με τη Λουντογκόρετς ο Καμαρά θα μπορούσε να χαρίσει στον ΠΑΟΚ μια τεράστια νίκη. Στις καθυστερήσεις βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ, στερώντας από τον «Δικέφαλο» ένα ιστορικό διπλό. Μια στιγμή που, αν έβρισκε δίχτυα, θα άλλαζε τελείως τη συζήτηση γύρω από τη φετινή του παρουσία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά φέτος δεν πατάει καλά. Μακριά από τον καλό του εαυτό, δεν έχει ακόμη τις σταθερές εμφανίσεις που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο κομβικούς χαφ του ελληνικού ποδοσφαίρου την προηγούμενη τετραετία. Την ώρα μάλιστα που πέρσι είχε εξελιχθεί σε παίκτη που… καθάριζε στο τέλος: έδινε βαθμούς και νίκες με γκολ-«λύσεις» στα τελευταία λεπτά.

Φέτος, η μοναδική στιγμή που θυμίζει τον παλιό Καμαρά είναι η γκολάρα από τα 25 μέτρα κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, αυτή που έστειλε τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League και θύμισε σε όλους τις πραγματικές του δυνατότητες.