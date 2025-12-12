Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Tα highlights του ματς (vid)
Παρότι έμεινε με παίκτη παραπάνω από το 32', ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει την Βικτόρια Πλζεν με το 0-0 να μένει ως το τέλος της αναμέτρησης που έγινε στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Με τον βαθμό αυτό οι «πράσινοι» έφτασαν τους 10, όσους έχουν και οι αντίπαλοί τους.
Ο Παναθηναϊκός παραμένει στο κυνήγι όχι μόνο την πρόκρισης, αλλά και της εισόδου στην 8άδα και αν το καταφέρει θα γλιτώσει τα Play Offs. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης αυτής.
