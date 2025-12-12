Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες μετά το σφύριγμα της λήξης με αποδέκτες κατά κύριο λόγο τους παίκτες.

Η «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League δεν έγινε δεκτή με τον καλύτερο τρόπο από τους φιλάθλους των «πρασίνων».

Εκείνοι ήταν υποστηρικτικοί και φώναζαν για τη ομάδα τους καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα, ωστόσο με το σφύριγμα της λήξης και τον φωτεινό πίνακα να γράφει 0-0 ενώ η ομάδα τους έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 32ο λεπτό του ματς, εκείνοι ξεκίνησαν έντονες αποδοκιμασίες.

Τα σφυρίγματα και τα «Είναι βαριά του ΠΑΟ η φανέλα» ακούστηκαν σε όλο το ΟΑΚΑ, με τους οπαδούς του «τριφυλλιού» να δείχνουν έτσι την αγανάκτησή τους για τα τρία αρνητικά αποτελέσματα στα τελευταία τέσσερα ματς που έχει φέρει η ομάδα τους.