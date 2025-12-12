Μετά το 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 10 βαθμούς και ελπίζει και σε 8άδα. Ποια είναι τα δύο τελευταία ματς των «πράσινων» στην League Phase του Europa League.

Ζωντανός στην μάχη της πρόκρισης έμεινε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να μένουν στο 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να φτάνουν στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς. Μάλιστα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να διεκδικήσει και την είσοδο στην πρώτη οκτάδα και να αποφύγει έτσι τα Play Offs, καθώς απέχει τρεις βαθμούς από την συγκεκριμένη ζώνη.

Ο Παναθηναϊκός στα δύο παιχνίδια που απομένουν θα φιλοξενηθεί στις 22 Ιανουαρίου από την Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη και στην τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκς Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4

2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα