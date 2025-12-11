Χέγκμο: «Εντυπωσιακό παιχνίδι, μας κράτησε όρθιους ο Μπόνμαν»

Το αυτονόητο είπε ο Νορβηγός προπονητής της Λουντογκόρετς. Καλά που υπήρχε στο τέλος ο Χέντρικ Μπόνμαν να την κρατήσει όρθια. Αποθέωση για ΠΑΟΚ.

Το εγκώμιο του Χέντρικ Μπόνμαν έπλεξε ο Περ-Ματίας Χέγκμο μετά το συναρπαστικό 3-3 με τον ΠΑΟΚ στο Ράζγκραντ. Ο προπονητής της Λουντογκόρετς στάθηκε στην ποιότητα του αγώνα, στην αντίδραση της ομάδας του, αλλά και στον πρωταγωνιστικό ρόλο του τερματοφύλακά του στα κρίσιμα λεπτά.

«Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ γιατί συμμετείχε σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με έξι γκολ και το απόλαυσαν οι φίλαθλοι. Παίξαμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, με καλούς παίκτες και καλή τακτική», ανέφερε αρχικά.

Ο Νορβηγός τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα του συνέχισε την καλή ευρωπαϊκή παραγωγικότητά της:

«Συνεχίσαμε την καλή επίδοση επιθετικά στην Ευρώπη. Στα τελευταία δύο ματς πετύχαμε έξι γκολ. Στάθηκα στην αντίδραση των παικτών μου όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά και στο πρώτο μέρος είχαμε καλές επιθέσεις και ίσως μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα».

Στο φινάλε, πάντως, αυτός που κράτησε όρθια τη Λουντογκόρετς ήταν ο Μπόνμαν:

«Ναι, δεχθήκαμε γκολ στο 90’, αλλά μετά ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαίες φάσεις. Είχαμε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Αυτός ο βαθμός μας δίνει ελπίδες για την επόμενη φάση, αλλά όταν δέχεσαι γκολ στο 90’ στεναχωριέσαι».

Παρόλα αυτά, ο Χέγκμο δήλωσε ικανοποιημένος από τη συγκομιδή απέναντι σε δύο δυνατούς αντιπάλους:

«Η συγκομιδή απέναντι σε Θέλτα και ΠΑΟΚ με ικανοποιεί. Τώρα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια αργούν».