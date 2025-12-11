Βολιάκο: «Χαρούμενος για το γκολ, πρέπει να πάρουμε την πρόκριση»

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο βρήκε δίχτυα στο Ράζγκραντ, όμως μαζί με την πρώτη προσωπική του στιγμή στον ΠΑΟΚ μένει και η αίσθηση ότι η ομάδα πέταξε μια μεγάλη ευκαιρία.

Ικανοποιημένος για το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά όχι για το τελικό αποτέλεσμα, εμφανίστηκε ο Αλεσάντρο Βολιάκο μετά το 3-3 στο Ράζγκραντ. Ο Ιταλός μπακ τόνισε ότι ο «Δικέφαλος» θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στα δύο παιχνίδια που απομένουν.

Για όσα κρατά από το ματς είπε:

«Είμαι χαρούμενος για το γκολ που πέτυχα, όχι όμως και για το αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρέπει να μας χαροποιεί η αντίδραση που δείξαμε μετά το 3-2».

Για το πώς ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ:

«Μπήκαμε στο παιχνίδι με έναν συγκεκριμένο στόχο. Παλέψαμε για τους τρεις βαθμούς, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ από φάουλ που για εμένα δεν έπρεπε να δοθεί. Οι στιγμές δεν ήταν μαζί μας».

Για τη συνέχεια της ομάδας στη διοργάνωση σχολίασε:

«Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να πάρουμε την πρόκριση για εμάς και τους φιλάθλους».