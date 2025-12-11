Ντεσπόντοφ: «Θα μπορούσαμε να το πάρουμε, γι’ αυτό δεν πανηγύρισα»

Ο Ντεσπόντοφ ήταν το κεντρικό πρόσωπο και στην επιστροφή του στο Ράζγκραντ απέδειξε, ξανά, γιατί θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Βουλγαρίας.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε μια εμφάνιση με ξεχωριστό βάρος απέναντι στην πρώην του ομάδα, τη Λουντογκόρετς, σε μια βραδιά που είχε γκολ, ασίστ και έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο. Ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ στο 3-3 και μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός ότι ο «Δικέφαλος» άγγιξε τη νίκη στο φινάλε.

«Είναι 50-50 τα συναισθήματα. Στο τέλος θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Το είπα και την παραμονή στη συνέντευξη Τύπου ότι έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι – έχουν ποιοτικούς παίκτες και το έδειξαν», ανέφερε στην Cosmote TV.

Μετά το τελικό σφύριγμα, αυτό που του έμεινε περισσότερο ήταν η χαμένη ευκαιρία για την ολοκληρωτική ανατροπή:

«Μένει η πίκρα ότι θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και να πάρουμε το παιχνίδι».

Η επιστροφή του στο Ράζγκραντ συνοδεύτηκε από στιγμές σεβασμού. Ο Ντεσπόντοφ δεν πανηγύρισε ούτε το γκολ του ούτε το δεύτερο τέρμα του ΠΑΟΚ, που ήρθε από δική του ασίστ, τιμώντας τα τριάμισι χρόνια που πέρασε στη Λουντογκόρετς, όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ.

«Είναι η παλιά μου ομάδα. Όταν πήγα στον ΠΑΟΚ κρατήσαμε καλή επικοινωνία. Τους σέβομαι και με σέβονται. Θα ήταν άτοπο εκ μέρους μου να πανηγυρίσω σαν τρελός», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η στάση του ήταν επιλογή σεβασμού και όχι έλλειψης πάθους.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Αν κάποιοι είπαν ότι μπορεί να μην αγωνιστώ καλά ή να μην παίξω απέναντι σε μια ομάδα της πατρίδας μου, μάλλον δεν με ξέρουν καλά».

Για τη συνέχεια του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, ο Βούλγαρος εξτρέμ έστειλε μήνυμα πίστης και αποφασιστικότητας:

«Έχουμε ακόμη δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να αντιμετωπίσουμε μεγάλες και δύσκολες ομάδες. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Θα πάμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας».