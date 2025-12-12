Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο (14/12, 18:00.

Το Europa League μπαίνει στον...πάγο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και πάλι στρέφει το ενδιαφέρον του στα ελληνικά δεδομένα και την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και φιλοξενείται την Κυριακή (14/12, 18:00) στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, τον οποίο νίκησε με 1-0 στον πρώτο γύρο.

Μάλιστα, η ΠΑΕ του «Δικέφαλου του Βορρά» ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων που πήρε ο σύλλογος, τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει και κοστίζουν 20 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή(12.12) στις 12:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14.12) στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. 12.12.2025

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα 1

Τιμή €20 *

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.

Κανάλια Πώλησης

Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα.