ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια για το ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
Το Europa League μπαίνει στον...πάγο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και πάλι στρέφει το ενδιαφέρον του στα ελληνικά δεδομένα και την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και φιλοξενείται την Κυριακή (14/12, 18:00) στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, τον οποίο νίκησε με 1-0 στον πρώτο γύρο.
Μάλιστα, η ΠΑΕ του «Δικέφαλου του Βορρά» ενημέρωσε για τη διάθεση των εισιτηρίων που πήρε ο σύλλογος, τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει και κοστίζουν 20 ευρώ.
Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή(12.12) στις 12:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΟΚ, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (14.12) στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. 12.12.2025
Τιμές Εισιτηρίων
Θύρα 1
Τιμή €20 *
Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.
Κανάλια Πώλησης
Τα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συνδέσμου: εδώ.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση των αρχών, η οργανωμένη μετακίνηση έχει απαγορευτεί και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα.
