Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και νυν των Ανδαλουσιανών συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ματς της 7ης αγωνιστικής τον Ιανουάριο στην Τούμπα.

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να στρέφει ξανά το ενδιαφέρον του στη Stoiximan Superleague, ωστόσο ήδη από τώρα γνωρίζει για την... απουσία του Σεντρίκ Μπακαμπού, στο παιχνίδι του Ιανουαρίου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί την Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League (22/1), ωστόσο ο έμπειρος στράικερ που πέρασε με επιτυχία και από την Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, δεν θα δώσει το «παρών».

Αιτία είναι πως με την κίτρινη που δέχθηκε απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, συμπλήρωσε «απαγορευτικό» αριθμό καρτών και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι. Πέραν του 34χρονου επιθετικού, η ομάδα της Ανδαλουσίας δεν γνωρίζει αν θα έχει στη διάθεσή της και τους Σοφιάν Άμραμπατ και Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί.

Αμφότερο είναι στις κλήσεις της Εθνικής Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα, και, αν η πατρίδα τους φτάσει μέχρι τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου, θα είναι αμφίβολοι για το ματς της Θεσσαλονίκης.