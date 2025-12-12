Ντεσπόντοφ: «Όποιοι λέγανε ότι δεν θα έπαιζα καλά απέναντι σε μία ομάδα από την πατρίδα μου δεν με ξέρουν καλά»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για την επιστροφή του και για το ματς του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς στο Europa League.

Στην επιστροφή του στο Ράζγκραντ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πρωταγωνίστησε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ απέναντι στην πρώην ομάδα του. Αντιμετωπίζοντας τη Λουντογκόρετς, ο Βούλγαρος είχε ένα γκολ και μία ασίστ και αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους του Δικεφάλου του Βορρά στο 3-3 για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Μετά το τέλος του ματς ο ίδιος μίλησε στα βουλγάρικα ΜΜΕ υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα πλησίασε στη νίκη και δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη δική του επιστροφή στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο 29χρονος εξτρέμ:

«Ένιωσα πολύ καλά και πάντα μου αρέσει να επιστρέφω εδώ. Το γήπεδο με υποδέχθηκε θερμά και είμαι ευγνώμων. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Λουντογκόρετς. Τους σέβομαι και με σέβονται. Δεν θα ήταν σωστό να πανηγυρίσω το γκολ μου σαν τρελός. Είπα ότι θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μου. Αν κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην παίξω καλά απέναντι σε μια ομάδα από την πατρίδα μου, μάλλον δεν με γνωρίζουν καλά.

«Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα και από τις δύο πλευρές. Στο τέλος είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, αλλά τις χάσαμε. Νομίζω ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με πολλά γκολ και πολλές φάσεις. Το περίμενα και το είπα στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα προχωρήσουν στη διοργάνωση».

