Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Ο Κωνσταντέλιας άγγιξε το γκολ της χρονιάς
Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90' τη Λουντογκόρετς, αλλά το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!
Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.
Δείτε τη φάση
Στο 100' ο γκολκίπερ της Λουντογκόρετς έβγαλε με το αριστερό χέρι το απίθανο βολ πλανέ του Κωνσταντέλια από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής κι ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στο δεξί παραθυράκι!
Το σουτ του «Ντέλια» και η τρομερή απόκρουση
