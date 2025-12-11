Ο ΠΑΟΚ στο 100' άγγιξε την ανατροπή και μία τρομερή νίκη με γκολάρα του Κωνσταντέλια, αλλά ο Μπόνμαν είχε όχι στον διεθνή άσο.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90' τη Λουντογκόρετς, αλλά το γκολ του Μύθου μέτρησε μέσω VAR στο 95'!

Ο Δικέφαλος έψαξε στη συνέχεια λυσσασμένα το 3-4! Ο Μύθου στο 96' στη μικρή περιοχή από φοβερή πάσα του Κωνσταντέλια εκτέλεσε, αλλά απέκρουσε ο Μπόνμαν.

Δείτε τη φάση

Στο 100' ο γκολκίπερ της Λουντογκόρετς έβγαλε με το αριστερό χέρι το απίθανο βολ πλανέ του Κωνσταντέλια από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής κι ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στο δεξί παραθυράκι!

Το σουτ του «Ντέλια» και η τρομερή απόκρουση