Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολα ματς στη συνέχεια του Europa League με Μπέτις και Λυών.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με 1-1 στην Τούμπα κόντρα στη Μπραν έχασε νέα τεράστια ευκαιρία με την ισοπαλία στο θρίλερ 3-3 με τη Λουντογκόρετς ουσιαστικά να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα playoffs του Europa League. Τώρα έχει 9 βαθμούς, αλλά και δύσκολο πρόγραμμα.

Με νίκη στο Ράζγκραντ ο Δικέφαλος θα ήταν σχεδόν σίγουρος για την πρόκριση, αλλά πέταξε την ευκαιρία.

Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε τερμάτισαν στις τρεις τελευταίες θέσεις 22-24 με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «Δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5, αντίστοιχα.

Τώρα Μπέτις και Λυών

Ο ΠΑΟΚ έχει πετάξει με Μακάμπι, Μπραν τέσσερις βαθμούς στην έδρα του και ακόμα δύο στη Βουλγαρία με τη Λουντογκόρετς. Τώρα θα παίξει δύο τελικούς. Ο μεγαλύτερος είναι στην Τούμπα, βέβαια, όπου αν νικήσει θα πάρει την πρόκριση. Αλλά η αντίπαλος είναι πολύ ισχυρή ομάδα. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα πάει στη Γαλλία για να παίξει με την πολύ δυνατή Λυών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0

27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 3-3

22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ-Μπέτις 19:45

29 Ιανουαρίου 2026 Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00

