Λουτσέσκου: «Δεν υπάρχει φάουλ στο 2-2, μας έριξε ψυχολογικά»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επανέλαβε πως ο ΠΑΟΚ παραμένει απόλυτα μέσα στον στόχο του και ότι τα πάντα θα κριθούν στα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης.

Στη φάση που άλλαξε την ισορροπία του αγώνα, αυτή του 2-2 της Λουντογκόρετς, στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη Συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας ξεκάθαρη ενόχληση για το φάουλ που δόθηκε στο τάκλιν του Καμαρά. Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ τόνισε πως δεν υπήρξε παράβαση, ενώ επεσήμανε και υποψία οφσάιντ στη φάση που οδήγησε στην ισοφάριση των Βούλγαρων.

«Υπάρχει απογοήτευση κυρίως για τις χαμένες ευκαιρίες προς το τέλος, ενώ είχαμε ισοφαρίσει. Απογοήτευση υπάρχει γιατί μπορεί να κάναμε δώρα στον αντίπαλο. Όμως υπάρχει απογοήτευση και γιατί στη φάση του δεύτερου γκολ τους θεωρώ πως δεν είχε κάνει φάουλ ο Καμαρά, ενώ και ο επιθετικός τους ήταν σε θέση οφσάιντ», υπογράμμισε.

Ο Λουτσέσκου εξήγησε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έπαιξε ρόλο και στη νοοτροπία της ομάδας μέσα στο παιχνίδι:

«Πιστεύω πως το δεύτερο γκολ της Λουντογκόρετς, για το οποίο είπα τις ενστάσεις μου, μας έριξε ψυχολογικά. Ακόμη και στο 3-2 εμείς τους δώσαμε τη μπάλα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, είχαμε δύο ματς με τον Άρη, καταναλώσαμε ενέργεια».

Παρά τη δυσκολία της βραδιάς, ο Ρουμάνος στάθηκε στη νοοτροπία που έβγαλαν οι παίκτες του στα τελευταία λεπτά: «Δεν με εξέπληξε η αντίδραση. Έχουμε ποιότητα, έχουμε εμπειρία από ευρωπαϊκά ματς και ειδικά φέτος. Ακόμη και έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη και αυτό με στεναχωρεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απέναντί μας είχαμε μια καλή ομάδα, με καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη».

Για τη συνέχεια και τα δύο τελευταία παιχνίδια με Μπέτις και Λυών, ο Λουτσέσκου κράτησε χαμηλούς τόνους:

«Δεν θέλω να κάνω υπολογισμούς. Έχουμε δύο ματς να παίξουμε. Μέχρι τη Μπέτις έχουμε πολλά παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, μπορούν να συμβούν πολλά. Κερδίσαμε ματς που λίγοι το πίστευαν, όπως με τη Λιλ, και δεν κερδίσαμε ματς που περίμεναν, όπως αυτό με τη Μακάμπι. Σήμερα πήραμε βαθμό, έστω κι αν στο 90’ ήμασταν πίσω. Μην ξεχνάμε ότι κι ο σημερινός μας αντίπαλος παλεύει για την πρόκριση. Εμείς είμαστε σε θέση πρόκρισης και με αυτό θα πάμε στον επόμενο μήνα».