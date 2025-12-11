Η ομάδα του ΠΑΟΚ δέχθηκε εντός επτά λεπτών δύο τέρματα στο σύνολο και έτσι η Λουντογκόρετς έκανε το 3-2.

Αρχικά στο 70' ήρθε το 2-2 στο Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ. Ήρθε έπειτα από κομπίνα στο φάουλ, πρώτη κεφαλιά του Αλμέιδα και δεύτερη του Βερντόν και το 2-2.

Το 3-2 ήρθε στο 77'. Ο Καμαρά απομάκρυνε σε αντίπαλο, ο Βιντάλ έκανε σέντρα από δεξιά και ο Τσότσεφ νίκησε εύκολα τον Κεντζιόρα στον αέρα για το 3-2.