Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ: Δύο γκολ οι Βούλγαροι μέσα σε 7 λεπτά και 3-2
Η ομάδα του ΠΑΟΚ δέχθηκε εντός επτά λεπτών δύο τέρματα στο σύνολο και έτσι η Λουντογκόρετς έκανε το 3-2.
Αρχικά στο 70' ήρθε το 2-2 στο Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ. Ήρθε έπειτα από κομπίνα στο φάουλ, πρώτη κεφαλιά του Αλμέιδα και δεύτερη του Βερντόν και το 2-2.
Το 3-2 ήρθε στο 77'. Ο Καμαρά απομάκρυνε σε αντίπαλο, ο Βιντάλ έκανε σέντρα από δεξιά και ο Τσότσεφ νίκησε εύκολα τον Κεντζιόρα στον αέρα για το 3-2.
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
