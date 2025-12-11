ΠΑΟΚ: Εκτός ο Λόβρεν με Λουντογκόρετς, λόγω ενοχλήσεων
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ένα ακόμα πρόβλημα ν' αντιμετωπίσει για το ματς με τη Λουντογκόρετς.
Ο Ντέγιαν Λόβρεν δεν είναι στην αποστολή. Ο 36χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός έχει μια ενόχληση και προτιμήθηκε να μείνει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη Super League.
Να θυμίσουμε ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στον Άρη. Ο Ντεσπόντοφ θ' αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του και θα είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης, αντί του Ζίβκοβιτς, ο Τσάλοφ επιλέχθηκε έναντι του Μύθου, μετά τον τραυματισμό του Γιακουμάκη και ο Βολιάκο είναι στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κεντζιόρα.
Ο Παβλένκα, λοιπόν, βρίσκεται στο τέρμα, δεξί μπακ είναι ο Κένι και αριστερό ο Μπάμπα.
Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι Βολιάκο, Κεντζιόρα, ενώ αμυντικά χαφ θα παίξουν οι Μεϊτέ, Οζντόεφ.
Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Ντεσπόντοφ, αριστερά, ο Τάισον και ο Ιβανούσετς πίσω από τον Τσάλοφ.
Στον πάγκο είναι οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Μύθου.
