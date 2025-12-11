Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Παλατάκι ως νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και συμμετείχε και στο καθερωμένο «ζντο».

Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.

Ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ παραχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις καθώς αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, ενώ αποκάλυψε και τους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας, οι οποίοι έχουν αρχίσει να δρομολογούνται.

Μετά τη νίκη επισκέφθηκε τα αποδυτήρια, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ. Μάλιστα συμμετείχε και στο καθιερωμένο «ζντο» με τους παίκτες, κλείνοντας με χαμόγελα και ενθουσιασμό μια ιδιαίτερη βραδιά στο Παλατάκι.