Ντεσπόντοφ: «Ας σκοράρω και θα δείτε πώς θα πανηγυρίσω...»

Ο άσος του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του, τη Λουντογκόρετς.

Ο διεθνής Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου, πριν μιλήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την αυριανή αναμέτρηση, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του Europa League και τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να φύγει νικητής με τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στην συνέντευξη Τύπου:

Για το πώς αισθάνεται στην επιστροφή του στο Ράζγκραντ και τον αγώνα απέναντι σε μια ομάδα που θεωρείται γι' αυτή «θρύλος»: «Πρώτα από όλα δεν ξέρω αν είμαι θρύλος αυτής της ομάδας. Ήμουν τρία χρόνια εδώ, είναι ωραίο που γυρίζω.

Κερδίσαμε πολλούς τίτλους εδώ, είχαμε ωραίες στιγμές και κάναμε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Περπατήσαμε με τον προπονητή στο γήπεδο μέσα, του εξήγησα κάποια πράγματα για το γήπεδο. Παρόλα αυτά είμαι στον ΠΑΟΚ και τα πράγματα είναι διαφορετικά, θα κάνω τα πάντα για να νικήσει η ομάδα μου».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει, επειδή γνωρίζει πολύ καλά τα πάντα για την Λουντογκόρετς: «Όταν έφυγα, δεν σταμάτησα να παρακολουθώ τα παιχνίδια της ομάδας. Αυτή η ομάδα προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να έχει την κατοχή και να παίζει επιθετικά. Έχει καλούς παίκτες με ποιότητα και πρέπει να είμαστε 100% προετοιμασμένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε ο εαυτός μας, να είμαστε ο ΠΑΟΚ. Να δείξουμε συγκέντρωση και να μην τους αφήσουμε να ελέγξουν το ματς».

Για την πιθανή νίκη με την Λουντογκόρετς και τι μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια: «Δεν ξέρω για τη συνέχεια. Όλοι μπορούν να κάνουν υπολογισμούς. Χάσαμε δύο βαθμούς με την Μπραν από αγώνα πού περιμέναμε να κερδίσουμε. Σε κάθε περίπτωση παίζουμε με ομάδες καλές, όχι απέναντι σε ερασιτέχνες, ομάδες που παίζουν καλό ποδόσφαιρο και με καλές παραστάσεις».

Για το αν θα παίξει ρόλο ότι η Λουντογκόρετς είναι πολύ πίσω στο πρωτάθλημα: «Σίγουρα θα βγάλουν αντίδραση. Έχουν νέο προπονητή και θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι το λέω ξανά. Είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσουν όλα για να κερδίσουν, αλλά και εμείς έχουμε το πλάνο μας. Αν κάνουμε ότι μας πει ο προπονητής θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος της βραδιάς».

Για το αν έχει σκεφτεί τι θα κάνει αν σκοράρει στον αγώνα: «Ας σκοράρω και μετά θα δείτε...».