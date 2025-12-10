Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της μάχης του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική του League Phase του Europa League.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.