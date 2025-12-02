«Μαγνητίζει» τα βλέμματα των ευρωπαϊκών συλλόγων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς δεκάδες σκάουτερς βρέθηκαν στο γήπεδο της Γκενκ στο πρόσφατο ματς του Europa League.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ακούγεται ολοένα και πιο πολύ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής εντυπωσιάζει και την φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ χάρη στο αστείρευτο ταλέντο και στην κλάση του, παρά το μικρό της ηλικίας του.

Πρόσφατα, στην αναμέτρηση της Γκενκ με την Βασιλεία για το Europa League, ο Καρέτσας σημείωσε ένα φανταστικό γκολ, το πρώτο του στην Ευρώπη κάνοντας άπαντες να... τρίβουν τα μάτια τους! Για όλους αυτούς τους λόγους, το όνομά του «τσεκάρεται» ήδη από πολλές ομάδες.

Μάλιστα σύμφωνα με την «Het Laatste Nieuws», στο γήπεδο της Γκενκ το βράδυ της Πέμπτης (27/11) βρέθηκαν σκάουτερς από 23 συλλόγους (!) για να παρακολουθήσουν τον υπερ-ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, μεταξύ των οποίων άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι, της Μίλαν, της Ντόρτμουντ, της Λεβερκούζεν και της Μονακό. Εκείνος πάντως φρόντισε να τους αποζημιώσει με το φανταστικό τέρμα που πέτυχε...