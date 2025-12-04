Ο Κωσνταντίνος Καρέτσας έδωσε το προβάδισμα στην Γκενκ στο ματς Κυπέλλου απέναντι στην Άντερλεχτ με ένα απίθανο τέρμα.

Και πώς να μην είναι στο στόχαστρο των «γιγάντων» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει πάρει... φόρα στο Βέλγιο και λίγες ημέρες μετά το φανταστικό τέρμα που σημείωσε κόντρα στην Βασιλεία για το Europa League έκανε ξανά τα δικά του!

Αυτή τη φορά, «εκτέλεσε» την Άντερλεχτ, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για την φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου. Στο 23ο λεπτό, ο Στέρνμπεργκ τού έστρωσε την μπάλα και ο Καρέτσας με ένα άπιαστο πλασέ στην κίνηση έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ σκοράροντας το δεύτερο φετινό του γκολ με την Γκενκ! Θυμίζουμε ότι ο 18χρονος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, μεταξύ αυτών της Μάντσεστερ Σίτι, της Μίλαν και της Ντόρτμουντ που τον... παρακολουθούν.

Απολαύστε τη νέα γκολάρα του Καρέτσα