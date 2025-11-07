Τρίτη ασίστ σε δύο ματς και καθοριστικός για την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Γκενκ κόντρα στην Μπράγκα για το Europa League. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως... βγήκε από το κακό φεγγάρι και σε τρία ματς, ξεπέρασε την περσινή συγκομιδή στις ασσίστ.

Περίπου 94 μέρες μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Βελγίου για να προσφέρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είτε γκολ, είτε ασίστ στη Γκενκ. Πέρασε από έναν τραυματισμό, είχε ένα κακό... φεγγάρι αλλά ο 18χρονος μεσοεπιθετικός φαίνεται πως έχει επιστρέψει δυναμικά και παράλληλα οδηγεί την ομάδα σε νικηφόρα αποτελέσματα.

Μετά τις δύο ασίστ με τη Μπρουσέλς στο Κύπελλο, την ασίστ στο χρυσό γκολ με τη Βέστερλο, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν από εκ των κορυφαίων και κόντρα στην Μπράγκα για την 4η αγωνιστική του League Phase του Europa League καθώς με δύο ασίστ συνέβαλε στα μέγιστα για το σπουδαίο διπλό με 4-3.

Δεν είναι μόνο η ασίστ αλλά και η συνολική παρουσία του 18χρονου μεσοεπιθετικού που έχει εξελιχθεί σε «Mr. Assist». Συγκεκριμένα, το ελληνικό wonderkid ήταν εκείνο που εκτέλεσε το κόρνερ για να έρθει η ισοφάριση για την ομάδα του στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όταν ο Χέιμανς έκανε με κεφαλιά το 1-1.

Στη συνέχεια, ήταν η σειρά του Μεντίνα να σκοράρει στο 72ο λεπτό, όταν ο Καρέτσας του έστρωσε την μπάλα και εκείνος με ένα ωραίο πλασέ έκανε το 4-2 για τους Βέλγους. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτές οι καλές στιγμές του 18χρονου ποδοσφαιριστή καθώς έφτιαξε ακόμα μία φάση για γκολ ενώ ήταν συνεχή απειλή για την αντίπαλη άμυνα.

Πήρε πρωτοβουλίες, κάτι που το μαρτυρούν οι 47 ενέργειες με την μπάλα στα πόδια, βοήθησε στο πρέσινγκ καθώς ανέκτησε την μπάλα τέσσερις φορές και φυσικά ήταν από τους πιο σταθερούς παίκτες όσον αφορά τις μεταβιβάσεις.

Το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες ήταν ιδιαίτερα υψηλό (86%) αν αναλογιστεί κανείς ότι κινήθηκε κυρίως στο επιθετικό τρίτο, χωρίς βέβαια να κινούνται στους ίδιους αριθμούς και οι ντρίμπλες του, καθώς και οι τέσσερις προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς απέναντι στους αμυντικούς της Μπράγκα.

Βέβαια, ο Έλληνας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής εξελίσσεται σε... σερβιτόρος των επιθετικών καθώς στα τελευταία τρία ματς μετράει πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό εργαλείο στην τροφοδότηση των επιθετικών και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόουτς του έχει εμπιστευτεί τις εκτελέσεις των κόρνερ και η προσφορά του στις νίκες της ομάδας, δίνει και στον ίδιο αυτοπεποίθηση.

Μάλιστα, ήδη έχει περάσει τον περσινό απολογισμό του στις ασίστ καθώς είχε τέσσερις σε όλη τη σεζόν, ωστόσο αναζητά και το παρθενικό του γκολ για φέτος καθώς δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα σε συλλογικό επίπεδο (με την Εθνική σκόραρε κόντρα στη Λευκορωσία).