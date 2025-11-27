Ο Σφιντέρσκι είχε σπουδαία ευκαιρία στο 49' για το 2-1.

Ο Μπακασέτας εκτέλεσε το φάουλ, ο διεθνής Πολωνός φορ έπιασε μία φανταστική κεφαλιά, αλλά ο Κρίστενσεν απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.