Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Ο Σφιντέρσκι άγγιξε το 2-1
Ο Σφιντέρσκι είχε σπουδαία ευκαιρία στο 49' για το 2-1.
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι στο 49' πλησίασε στο 2-1 για τον Παναθηναϊκό εναντίον της Στουρμ Γκρατς.
Ο Μπακασέτας εκτέλεσε το φάουλ, ο διεθνής Πολωνός φορ έπιασε μία φανταστική κεφαλιά, αλλά ο Κρίστενσεν απέκρουσε στη δεξιά του γωνία.
@Photo credits: eurokinissi, Αργυρώ Αναστασίου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.