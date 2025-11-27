Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο 18' να ανοίξει το σκορ στο ματς με την Στουρμ Γκρατς με τον Σφιντέρσκι με κεφαλιά μετά από εξαιρετική σέντρα του Ζαρουσί να κάνει το 1-0.

Δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα ο Ζαρουρί έφυγε από αριστερά, έκανε εξαιρετική σέντρα με το εξωτερικό και ο Κάρολ Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.