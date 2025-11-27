Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού σήκωσαν πανό στο ματς με τη Στουρμ Γκρατς για τη Ραπίντ Βιέννης, με την οποία ειναι αδελφοποιημένοι.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν επέτρεψαν στους περισσότερους φιλάθλους να δώσουν το «παρών», ωστόσο οι οργανωμένοι των Πρασίνων είναι από νωρίς στο γήπεδο δίνοντας παλμό.

Πέραν των καθιερωμένων συνθημάτων, τα μέλη του συνδέσμου του «τριφυλλιού» αφιέρωσαν ακόμα ένα στους αντίστοιχους οπαδούς της Ραπίντ Βιέννης αναρτώντας μάλιστα πανό το οποίο γράφει χαρακτηριστικά «Athens - Wien». Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να... πικάρουν τον κόσμο της Στουρμ Γκρατς που βρίσκεται στην απέναντι κερκίδα.