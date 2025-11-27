Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Το πανό των οργανωμένων του «τριφυλλιού» για τη Ραπίντ Βιέννης
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν επέτρεψαν στους περισσότερους φιλάθλους να δώσουν το «παρών», ωστόσο οι οργανωμένοι των Πρασίνων είναι από νωρίς στο γήπεδο δίνοντας παλμό.
Πέραν των καθιερωμένων συνθημάτων, τα μέλη του συνδέσμου του «τριφυλλιού» αφιέρωσαν ακόμα ένα στους αντίστοιχους οπαδούς της Ραπίντ Βιέννης αναρτώντας μάλιστα πανό το οποίο γράφει χαρακτηριστικά «Athens - Wien». Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να... πικάρουν τον κόσμο της Στουρμ Γκρατς που βρίσκεται στην απέναντι κερκίδα.
Δείτε το πανό των Πρασίνων και φωτορεπορτάζ από τις εξέδρες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.