Λουτσέσκου: «Δεχθήκαμε ένα "βρώμικο" γκολ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε φυσικά στο γκολ που δέχθηκε ο ΠΑΟΚ στο 89'.

Ο ΠΑΟΚ πέταξε μία πολύτιμη νίκη, αφού δέχθηκε στο 89' την ισοφάριση από τη Μπραν.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του χαρακτήρισε «βρώμικο» το γκολ, με το οποίο έγινε το 1-1.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη λήξη του αγώνα:

«Είναι απογοητευτική στιγμή. Κοντρολάραμε το παιχνίδι εκτός από το ξεκίνημα. Μετά το πέναλτι που ήρθε από το πουθενά για τη Μπραν, ισορροπήσαμε, κάναμε ευκαιρίες.

Και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά, ενώ εμείς είχαμε στις μεταβάσεις την ευκαιρία να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, αλλά κάτι μας έλειπε στο τελευταίο κομμάτι.

Δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, όπως άλλα που δεν κερδίσαμε προηγουμένως. Πρέπει να αντιδράσουμε.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημα κόρνερ που έκαναν ήρθε το γκολ τους. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Πολύ εύκολα δώσαμε και το πρώτο κόρνερ πιστεύω. Είναι από τα “βρώμικα” γκολ που μπαίνουν, όχι από μια ξεκάθαρη φάση δηλαδή».



