Ο ΠΑΟΚ είναι μία νίκη μακριά από τη δεδομένη πρόκριση στα playoffs και δύο από την οκτάδα.

Ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με την ισοπαλία στο ματς με τη Μπραν, ουσιαστικά να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα playoffs του Europa League και να πλησιάσει ακόμα και την οκτάδα.

Με νίκη κόντρα στους Νορβηγούς ο Δικέφαλος θα ήταν απόψε στην οκτάδα, αλλά πέταξε την ευκαιρία.

Πόσους βαθμούς, όμως, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα playoffs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε τερμάτισαν στις τρεις τελευταίες θέσεις 22-24 με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «Δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή. Στους 15 ήταν Λιόν και Ολυμπιακός που τερμάτισαν στην 6η κι 7η θέση, ενώ στους 13 και στις 12-14 ήταν οι Άγιαξ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Γαλατασαράι.

Κλειδί η Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ έχει πετάξει με Μακάμπι, Μπραν τέσσερις βαθμούς στην έδρα του και το παιχνίδι στη Βουλγαρία με την Λουντογκόρετς είναι το κλειδί πλέον για την πρόκριση. Είναι θεωρητικά και το πιο βαθμό ματς, αφού στη συνέχεια υπάρχει η Μπέτις στην Τούμπα και η Λιόν στη Γαλλία. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ την Λουντογκόρετς θα είναι στα playoffs, εκτός απροόπτου και θα κοιτάξει για ό,τι καλύτερο με Μπέτις και Λιόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:

24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1

23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0

27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1

11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ 19:45

22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ-Μπέτις 19:45

29 Ιανουαρίου 2026 Λιόν-ΠΑΟΚ 22:00

