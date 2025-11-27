Άδειες οι κερκίδες του ΟΑΚΑ λόγω των έργων στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Στουρμ Γκρατς για τη League Phase του Europa League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (27/11,22:00).

Ο καιρός δεν έκανε την χάρη στον λιγοστό κόσμο των Πρασίνων ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς την περιοχή έπληξαν έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στο στάδιο γίνονται έργα συντήρησης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της κερκίδας να είναι εντελώς άδειο.

