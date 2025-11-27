Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Άδειες κερκίδες λόγω των έργων στο βροχερό ΟΑΚΑ (vid)
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (27/11,22:00).
Ο καιρός δεν έκανε την χάρη στον λιγοστό κόσμο των Πρασίνων ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς την περιοχή έπληξαν έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.
Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στο στάδιο γίνονται έργα συντήρησης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της κερκίδας να είναι εντελώς άδειο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🌧️ Βροχερή βραδιά στο ΟΑΚΑ και άδειες οι κερκίδες μπροστά από τα έργα για το Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς#pao #paofc pic.twitter.com/NU50b2uyUV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 27, 2025
