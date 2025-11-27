Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Άδειες κερκίδες λόγω των έργων στο βροχερό ΟΑΚΑ (vid)

Βασιλική Μπαρτζιώτη
oaka
Άδειες οι κερκίδες του ΟΑΚΑ λόγω των έργων στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Στουρμ Γκρατς για τη League Phase του Europa League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (27/11,22:00).

Ο καιρός δεν έκανε την χάρη στον λιγοστό κόσμο των Πρασίνων ο οποίος θα δώσει το «παρών» στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς την περιοχή έπληξαν έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ώρες, κάνοντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή στο στάδιο γίνονται έργα συντήρησης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της κερκίδας να είναι εντελώς άδειο.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα