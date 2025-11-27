ΠΑΟΚ - Μπραν: Με κόσμο οι Νορβηγοί στην Τούμπα

Η Μπραν θα έχει περίπου 300 οπαδούς στο πλευρό της στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στην Τούμπα και η νορβηγική ομάδα θα έχει κι αυτή τη στήριξη των οπαδών της.

Στη θύρα 8, λοιπόν, βρίσκονται περίπου 300 οπαδοί της Μπραν.

@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

