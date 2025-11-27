Οι επιλόγες του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μετά τις νίκες επί της Λιλ και της Γιουνγκ Μπόις έχει μπροστά του το στόχο για τρίτο διαδοχικό τρίποντο στη League Phase του Europa League, στην αναμέτρηση με την Μπραν στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:45) έγιναν γνωστές οι επιλόγες του Ραζβάν Λουτσέσκου για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα παρατάξει τους Θεσσαλονικείς σε διάταξη 4-2-3-1. O Παβλένκα θα είναι στην εστία, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα μπροστά του. Μπιάνκο - Μεϊτέ δίδυμο στα χαφ, με τον Ιβανούσετς στο «10». Ζίβκοβιτς - Τάισον εξτρέμ και φορ ο Γιακουμάκης.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Παβλένκα - Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μπιάνκο, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον - Γιακουμάκης.

Στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι οι: Μοναστηρλής, Τσιφτσης, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοφ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεφ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθοτυ, Ντεσπόντοφ.