H μοναδική φορά που ο Μπενίτεθ προπόνησε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ!

18 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την μοναδική φορά που ο Ράφα Μπενίτεθ προπόνησε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός θα φορέσει σήμερα το ευρωπαϊκό του κοστούμι και θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Στουρμ Γκρατς, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την νίκη και την εδραίωση στα υψήλα στρώματα της 24αδας.

Το τριφύλλι θα παραταχθεί στον αγώνα με αρκετές απουσίες, αλλά με μία σημαντική παρουσία, εκείνη του προπονητή του, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Μάλιστα αυτή δεν θα είναι η πρώτη φόρα που ο Ισπανός τεχνικός θα προπονήσει ευρωπαϊκό ματς στο ΟΑΚΑ, αλλά η δεύτερη. Πιο συγκρεκριμένα πριν από 18 χρόνια, τον Μάιο του 2007, όταν βρισκόταν ακόμη στην Λίβερπουλ, ο Μπενίτεθ είχε βρέθει στο ΟΑΚΑ για τον τελικό του Champions League κόντρα στην Μίλαν του Κάρλο Αντσελότι.

Ο τελικός αυτός είχε έρθει δύο χρόνια μετά απο εκείνον στην Κωνσταντινούπολη όπου η Λίβερπουλ απάνεντι στην ίδια όμαδα κατέκτησε το τρόπαιο, πάρα το γεγονός ότι έχανε με 3-0 στο ημίχρονο. Βέβαια στην Αθήνα η Μίλαν ήταν εκείνη που πήρε την εκδίκηση της, καθώς επικράτησε με 2-1 των «reds».