Ο τεχνικός της Στουρμ Γκρατς Γίργκεν Ζόιμελ θέλει αντίδραση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Στουρμ Γκρατς δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και στο ματς με τον Παναθηναϊκό θέλει να βγάλει αντίδραση.

Η αντίπαλος του τριφυλλιού το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, έχει τρεις ήττες και μία ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος κι έχει υποχωρήσει στην πέμπτη θέση.

Γι' αυτό και ο προπονητής της Γίργκεν Ζόιμελ, περιμένει αντίδραση. Αναλυτικά όσα είπε για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό:

«Για το αν η Στουρμ βρίσκεται σε κρίση, αυτό πρέπει να το κρίνουν άλλοι. Με μια κορυφαία εμφάνιση στην Αθήνα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Περιμένω από την ομάδα μου μια πραγματικά καλή εμφάνιση. Ο Παναθηναϊκός βέβαια είναι σπουδαίος σύλλογος, έχει εμπειρία κι έναν καταξιωμένο διεθνώς προπονητή. Τους αρέσει να έχουν την κατοχή, είναι τακτικά πειθαρχημένοι και χρειάζονται προσοχή οι εξτρέμ τους».

Η Στουρμ να θυμίσουμε ότι έχει 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 25η θέση.

«Έχουμε δείξει κάποια καλά σημάδια στα πρόσφατα παιχνίδια, αλλά τελικά μας έλειψε λίγη τύχη μπροστά στην εστία. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτές τις ευκαιρίες σε γκολ τώρα και είμαι σχετικά σίγουρος ότι μπορούμε να πάρουμε κάτι στην Αθήνα», είπε επίσης ο αμυντικός Εμίρ Κάριτς.

Στην αποστολή είναι και ο Βέλγος άσος της Στουρμ, ο οποίος έγινε πρόσφατα πατέρας, ο Ντιμίτρ Λαβάλι, ενώ σύμφωνα με τα αυστριακά ΜΜΕ στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι και 1.200 οπαδοί της Στουρμ.



