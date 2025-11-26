Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Παναθηναϊκού τον 18χρονο, Σωτήρη Τερζή και τον 16χρονο, Χρήστο Γείτονα. Διαβάστε το who is who των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης την Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Στην προσπάθεια να έχει μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο άρτια αποστολή, ο Ισπανός προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή δύο παιδιά από την ακαδημία του συλλόγου, τα οποία βρίσκονται στην λίστα Β της UEFA.

Ο λόγος για τον 18χρονο, Σωτήρη Τερζή και τον 16χρονο, Χρήστο Γείτονα.

Το who is who του Σωτήρη Τερζή

Ο ταλαντούχος άσος που αγωνίζεται ως επιθετικός γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 11 Αυγούστου 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον ΑΕΠΟΡ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στα Καλύβια και στον Πανιώνιο. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2023.

Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ19 και μάλιστα κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα Κ19.

Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στις αρχές του Νοεμβρίου.

Το who is who του Χρήστου Γείτονα



Ο νεαρός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Μαρούσι στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στον Παναλίαρτο.

Στη συνέχεια και μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αγωνίστηκε στη Νίκη Λαφυστίου. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2021.

Είναι διεθνής με τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων, εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Την τρέχουσα σεζόν είναι ενεργό μέλος της Κ17.

Έγινε επαγγελματίας στις 12 Σεπτεμβρίου.

